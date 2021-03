Foire aux plantes : le centre-ville de Lisieux transformé en un immense jardin

Si vous cherchez des arbres fruitiers ou des rosiers, c'est à Lisieux (Calvados) que vous trouverez votre bonheur. Le temps d'un week-end, le centre-ville s'est transformé en un immense jardin et cela fait du bien. Avec près de 100 exposants dans les rues, le plus dur pour les promeneurs est de faire leur choix. Ils repartent ainsi souvent les bras chargés. Ici, il est facile de trouver la perle rare et de l'obtenir à bon prix. Le retour des beaux jours permet à de nombreux amateurs d'embellir leur jardin.

Dans les rues, les stands sont espacés et le masque est obligatoire. Même avec les gestes barrières, la bonne humeur est au rendez-vous. Avec la crise sanitaire, les Français investissent dans leur jardin et les professionnels sont là pour les conseiller. Pour planter en pleine terre ou en pot, il est préférable de toujours faire un mélange de terre végétale et de terreau, d'après l'un d'eux. Sans quoi, la plante risque de s'assécher, surtout en été. Une fois rentré chez soi, il ne reste plus qu'à sortir les outils et se mettre au travail.