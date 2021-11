François Morel, le maître des appeaux

Son souffle à lui, c'est le chant des oiseaux, tantôt à la mésange, tantôt au hibou. François Morel parle couramment une centaine de langues mystérieuses. "Il y a l'oiseau qu'on ne voit pas et on sait qu'il est là. Et quand on lui parle, il répond", explique-t-il. Une conversation entre l'Homme et les oiseaux rendue possible grâce à ces petits traducteurs en bois fabriqués par François : les appeaux.