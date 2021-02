Froid et neige en Bretagne : comment les habitants réagissent-ils ?

Même au bout de trois jours, les Bretons ne s'en lassent toujours pas. À Huelgoat comme ailleurs en Bretagne, les flocons blancs sont retombés ce jeudi matin et ont recouvert la neige restante. Un décor transformé aux allures de lac suisse. "Cela faisait de nombreuses années qu'il n'y avait pas eu de neige et on est content. On aimerait bien que tous les hivers, il y ait un petit moment comme ça", se réjouit une habitante.