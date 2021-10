Frontière franco-espagnole : des routes fermées qui exaspèrent

Le col de Banyuls se veut désormais impénétrable. C'est l'un des quatre passages frontaliers des Pyrénées-Orientales, fermé depuis janvier. L'objectif est de concentrer les contrôles pour lutter contre le trafic de stupéfiants, le terrorisme et l'immigration clandestine. Une mesure pas très bien reçue par ceux qui utilisent cette route. "On ne comprend pas vraiment puisque l'immigration clandestine, elle est piétonne que je sache", explique un chef d'entreprise. Ses ouvriers ne passent donc plus et doivent faire 1h15 de route au lieu de 30 minutes, deux fois par jour. Un temps de trajet à déduire de leur temps de travail.