Galette des rois : l'épiphanie, une période cruciale pour les boulangers

Bien dorées et voluptueuses, les galettes des rois sont une nouvelle fois les petits bijoux du début d'année. Pour certains, c'est une fête traditionnelle et familiale où on se retrouve autour d'une table. Galette à la frangipane ou briochée, certains n'arrivent pas à se décider. D'autres ont pris une part de chaque.

À la boulangerie du port de (Loire-Atlantique), on fabrique 500 galettes par jour. Théo, apprenti, a l'une des missions les plus importantes, réussir un bon feuilletage. Pour le montage, c'est une affaire d'équipe. Et avec une cuisson bien maîtrisée, il est difficile de résister à cette pâtisserie gourmande et réconfortante.