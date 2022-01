Galette ou brioche ? : on fête l'Épiphanie ce jeudi 6 janvier

Dans une boulangerie, depuis quelques jours, les galettes ont remplacé les bûches de Noël. Tradition oblige en ce jour d’Épiphanie, on va tirer les rois à la maison. Reste à faire un choix : brioche aux fruits confits ou frangipane. Chacun a sa préférence. Ne demandez pas au boulanger de trancher ce débat qui le mettrait dans le pétrin. Pas question de faire de jaloux. Il fabrique autant de frangipanes que de brioches des rois, entre 800 et 1200 galettes chaque année.

Comme nous sommes à Nice, notre cœur balance en faveur de la couronne et de ses joyaux. Le sucre et les fruits confits maison sont à l'honneur. On utilise la clémentine, l'ananas, la poire et surtout l'eau de fleur d'oranger pour parfumer la brioche. Une tradition qui fait les affaires des boulangers et qui ravit les gourmands. Les galettes vont se vendre comme des petits pains durant tout le mois de janvier.