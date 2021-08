Gare aux piqûres : les moustiques attaquent dans la Marne

À Bignicourt-sur-Marne, les moustiques ont pris possession du jardin de Justine. Ce jeudi, on fête un anniversaire. Dehors, le soleil brille, mais impossible d'en profiter. "Même les fenêtres, on les ferme, car ça rentre de partout, donc on est bien embêtés", raconte la mère de famille. Dans son jardin, Jean-Bernard est aussi assailli par les moustiques. En quarante ans, il n'a jamais vu ça. "Ce qu'on n'a pas fait, c'est manger le soir sur la terrasse. On peut toujours essayer en mettant des bougies à la citronnelle", confie-t-il.