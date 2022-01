VIDÉO - Devinez où l'on mange les meilleures frites en France

Si les frites sont si savoureuses à Wambrechies, c'est parce qu'elles sont préparées dans cette friterie tous les matins avec un soin minutieux. "Le secret d'une bonne frite, c'est une bonne pomme de terre, une Bintje de préférence, mais surtout, une cuisson en deux étapes. On précuit la pomme de terre crue à 130 degrés et au moment de la servir, on la saisit à 180 degrés pour lui donner de la couleur et le croustillant", nous explique David Fontaine, le gérant de la friterie.