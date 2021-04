Gel : les arboriculteurs peuvent-ils éviter une nouvelle catastrophe ?

Sur le bord du verger, des tas de pailles fumantes. La technique est ancestrale pour lutter contre le gel. Laurent Roblot, arboriculteur à Agnez-lès-Duisans (Pas-de-Calais) et son fils l'utilisent depuis plusieurs jours, tout en surveillant avec angoisse le thermomètre. "La fumée s'en va à travers le verger pour que le froid ne descende plus", explique Laurent.

La nuit dernière vers 4 heures, toutes les alarmes du verger antigel du Nord ont été mises à sonner. La bataille contre le froid a repris. Il a fait moins de -3 °C par endroits. Un arboriculteur de la région a sorti l'artillerie lourde, un tracteur avec une remorque équipe de bonbonnes de gaz pour souffler de l'air chaud au pied des pommiers et des poiriers. Et pourtant, les dégâts étaient déjà là. Au petit matin, le gel a souvent brûlé des dizaines de bourgeons. Et la nuit prochaine s'annonce polaire. Alors cet après-midi dans ce verger, on pulvérisait un cocktail d'acide aminé pour fortifier les arbres. Une sorte d'anti-stress avant le gel.