Gérard Carrodano, pêcheur de poissons vivants dans la Méditerranée

Dans la baie de La Ciotat, tout le monde connaît Gérard Carrodano. On peut même dire que c'est un sacré personnage qui explore des fonds marins depuis son enfance. "C'est le plus beau des mondes, on est complètement déconnecté de tout et cela m'a envoûté depuis que je suis tout petit", dévoile-t-il.