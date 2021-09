VIDÉO - Gironde : l'étonnant phénomène de la vague du mascaret

Le rendez-vous est donné au port de Saint Pardon lors des grands coefficients de marées. Sur la Dordogne, le mascaret, ces vagues mythiques pour les connaisseurs, est de retour. Ce phénomène se produit lorsque le coefficient des marées dépasse 85 et que le niveau de la rivière est bas. L'eau venant de l'océan s'engouffre dans l'estuaire, avant de se heurter au courant de la rivière pour former - par l'effet d'entonnoir de l'estuaire et la diminution de la profondeur - une série de vagues qui peuvent atteindre jusqu'à près de 1,50 m de haut. Les surfers les plus aguerris peuvent chevaucher pendant vingt minutes la vague couleur café au lait qui déferle lentement, dans un doux bruissement continu, à contre-courant de la rivière.

Ce ne sont pourtant pas des vagues qui feraient rêver tous les surfers. On est loin de l’image des immenses vagues bleues de l’Australie. Là, elles restent plutôt modestes et brunâtres. Et pourtant, ils étaient nombreux ce jour-là à vouloir surfer ce fameux mascaret. "Là, on a un peu la pression, il ne faut pas rater la vague", affirme un surfer prêt à l’affronter. Car le phénomène est éphémère et ne dure que quelques minutes.