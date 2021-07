Glissement de terrain en Haute-Savoie : un mois après, les habitants restent sans logement

A Bossey (Haute-Savoie), trois résidences sont au bord du précipice. On aperçoit le vide à quelques centimètres de la maison de Lorène et sa mère. Le 22 juin dernier, la jeune femme était en train de dormir quand un important glissement de terrain emporte cette colline et menace tout un quartier. Plus d'un mois après, les rues restent désertes, 150 personnes ont été évacuées.