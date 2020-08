GR10 : en passant par le chemin de la Mâture qui surplombe les Gorges d’Enfer

Pour la suite de leur traversée du Pays Basque à pied, nos journalistes ont effectué environ cinq à six heures de marche avant d’arriver au refuge d’Ayous. Ils ont entamé fort leur parcours par le célèbre chemin de la Mâture. Il est taillé dans une immense paroi calcaire. Ce chemin de 900 mètres est devenu le "plus beau passage du GR10". Il se trouve à quelque 150 mètres au-dessus des Gorges d’Enfer. L’histoire de cet étroit chemin remonte au 18ème siècle. D’après Régine Casaucau, directrice de l’Office de tourisme du Haut-Béarn (Oloron-Sainte-Marie), il a servi à descendre des gros troncs d’arbre d’une trentaine de mètres de long, qui allaient devenir des mâts de bateau. Dans la même vallée, juste en face, nos journalistes ont aperçu le Fort du Portalet, creusé dans la roche au 19ème siècle. Selon Nicole Blaye, écomusée de la vallée d’Aspe (Sarrance), cette bâtisse a été implantée dans la montagne de façon à couper la route à toutes les troupes qui pourraient arriver depuis l’Espagne. En 1941, le fort devient la prison d’Etat pour des hommes de la troisième République. Léon Blum et, plus tard, le Maréchal Pétain y seront emprisonnés. Puis, nos reporters se sont dirigés vers les lacs d’Ayous, dans la vallée voisine d’Ossau. Déjà à plus de 1 600 mètres d’altitude, il leur reste encore deux heures de marche avant d’arriver au refuge d’Ayous. Et même en haut de la montagne, ils sont rattrapés par la crise sanitaire. Dans le dortoir, la distance d’un mètre entre chaque individu est respectée. Les trois gardiens du refuge, Soize Le Floch, Pierre-Jean Pradalier et Laëtitia Layris-Verges, ont mis en place un protocole d’accueil adapté.



