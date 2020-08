GR10 : une balade vertigineuse

Suite de notre traversée du Pays Basque à pied. On s'enfonce ce soir dans les montagnes avec des paysages vertigineux. Vous allez découvrir la passerelle d'Holzarte, un pont suspendu à 150 mètres au-dessus du vide. Mais on commence par croiser le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle dans les pas d'Ani Basar et Bixente Hacala.



