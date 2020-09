Grâce à la magie du numérique, voici à quoi ressemblait Paris en 1900

À quoi ressemblait le Paris de la Belle Epoque ? Cette période insouciante, de progrès, située entre la fin du XIXe siècle et le début de la Première Guerre mondiale. De ces années, nous n'avions pour l'instant que des photos et quelques films d'archives en noir et blanc. Mais des amateurs très doués en informatique ont entrepris de redonner un peu de vie à ces images. Ils y ont ajouté de la couleur et du son. Et ça change tout. Comme vous pouvez le voir dans la vidéo en tête de cet article, voici le boulevard des Italiens il y a 120 ans, avec déjà les premiers embouteillages. A cette époque, le coeur de la capitale, ce sont les Halles, aujourd'hui disparues. Tout ce qui se mange se vendait dans ce quartier. Les légumes comme les animaux qui arrivaient vivants par le rail à La Villette, et transitaient dans des barges. Car même au pied du Louvre, la ville-lumière était encore un port commercial.

Grâce à de puissants logiciels, les images ont été recadencées ; les mouvements y apparaissent plus fluides que dans les films originaux. Cette qualité inouïe, fruit d'un patient travail de restauration, est tout simplement bluffante : "On y est. On entend les voitures, les chevaux, on sent ces odeurs. On est vraiment dans les années 1900, il n'y a aucun doute", confirme Samuel François Steininger (Composite Films), l'un de ces metteurs en scène.

Mais c'est surtout la colorisation qui va rendre ces images encore plus réalistes. Du document, on passe presque au reportage. "Il faut savoir que ces événements ne se sont pas passés en noir et blanc ; le caméraman les a vus en couleur. Il n'a pas choisi de les filmer en noir et blanc, c'était une contrainte technique, donc finalement on ne fait que redonner les couleurs à l'histoire qui n'ont pas pu être captées à ce moment là par la caméra. On peut le faire, par contre on a une responsabilité énorme sur ces images", poursuit Samuel François.

Alors avant chaque coup de pinceau numérique, la petite équipe de documentalistes-historiens doit mener l'enquête. Prenons l'exemple d'un omnibus, de quelle couleur pouvait-il être ? "On a fini par trouver une carte postale d'époque qui représente la place du Palais-Royal en 1900 où on aperçoit un omnibus qui est aux couleurs crème et rouge, qu'on a pu croiser avec d'autres sources qui nous expliquaient que les bus de la Compagnie générale des Transports étaient de cette couleur-là", explique le documentaliste Jules Lury.