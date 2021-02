Donnez votre avis : une grande consultation lancée pour favoriser l'équité entre les territoires

Les chiffres sont parlants : en France, 15 métropoles concentrent 40% de la population, plus de la moitié de l'activité économique et deux tiers des étudiants. Des disparités qui se manifestent aussi par des inégalités dans l'accès aux soins, aux transports, à la culture ou au numérique. Pour faire émerger des solutions concrètes, la plateforme citoyenne Make.org lance ce lundi 1er février 2021 "la Grande Cause des Territoires", avec le soutien de 40 entreprises - dont TF1 et LCI -, institutions et associations ainsi que du ministère de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les collectivités territoriales.

Dans ce cadre, une consultation citoyenne nationale est organisée. Objectif : "Favoriser un développement plus durable et équitable des différents territoires en France", explique la plateforme.