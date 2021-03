Grandes marées : le Mont-Saint-Michel redevient une île

REPORTAGE - Pendant trois jours, le phénomène des grandes marées permet au Mont-Saint-Michel de redevenir une île. Des images à couper le souffle.

C’est un phénomène qui ne se produit que deux à trois fois par an au Mont-Saint-Michel. La commune redevient une île à des heures très précises pendant trois jours. Cet épisode est dû aux grandes marées. Elles se déroulent au moment de la pleine et nouvelle Lune, quand la Lune et le Soleil sont dans l’alignement de la Terre provoquant une forte attraction. La différence de hauteur entre marée haute et marée basse peut alors atteindre treize mètres au Mont-Saint-Michel. Ce phénomène a attiré de nombreuses personnes. "C’est encore plus impressionnant je trouve. On est content, on ne l’avait jamais vu entouré d’eau. Ce n’est pas notre première visite mais aux grands coefficients oui", affirme une visiteuse admirative.

Sur son site, l’office de tourisme de la Manche indique que ces marées sont les plus grandes d’Europe. Il ajoute que le phénomène transformant le Mont-Saint-Michel en île se produit lorsque le coefficient des marées est supérieur à 90. Anne et Denis se sont levés de bonne heure pour être sûrs de ne rien rater. "On veut voir le Mont complètement en île, c’est ça qui est intéressant et puis comme on sait que la mer monte, on se demande à quel niveau ça passe", se questionne Denis. "C’est magique ! Encore plus parce que quand on est arrivés, il n’y avait quasiment personne et on avait l’impression d’être seuls au monde", ajoute Annie. Comme eux, une trentaine de personnes se sont donnés rendez-vous au Mont-Saint-Michel.

Un phénomène observable jusqu’à mercredi

La préfecture maritime appelle à la prudence car l’eau monte très vite et cela peut surprendre. Michel, pourtant habitué des lieux, redouble d’attention. "Elle monte énormément, d’ailleurs moi-même avec le tracteur, il faut que je fasse très attention. Si on n’a pas l’habitude, on ne vient pas comme ça quand même. Il faut se méfier des marées, c’est très dangereux", prévient-il.

Si vous voulez profiter de ce phénomène, vous avez jusqu’à mercredi pour vous rendre près du Mont-Saint-Michel et admirer ce joyau redevenu île.

