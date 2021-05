Grève à La Poste : le désarroi d'une petite commune du Bas-Rhin

En ce jour de grève, on remarque une banderole au fronton de la mairie et un message pour exprimer le désarroi d'une commune. Une pétition a également été lancée et une lettre envoyée au président de la République pour sauver le bureau de poste de la commune et de ses 2 700 habitants. Néanmoins, monsieur le maire a peu d'espoir d'être entendu. "La Poste ce n'est plus un service public et c'est très grave", a-t-il déclaré.