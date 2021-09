Grève des éboueurs à Marseille : les poubelles s’entassent

Elles commencent à déborder sur les trottoirs de Marseille à tel point qu'à certains endroits, difficile de se frayer un chemin. Depuis jeudi, plus de ramassages des ordures dans six arrondissements de la ville. Et ce n'est pas du goût de tous les habitants. "C'est une honte", "on est envahi par les poubelles et par les rats", se plaignent les riverains. En effet, ce n'est pas la première grève à Marseille. Et à chaque fois, ce sont les mêmes désagréments pour les riverains, mais aussi pour les commerçants.