Guide de montagne : à la rencontre de Sylviane Tavernier, pionnière dans la profession

C'est un rêve qu'il réalise chaque jour. Sur un rocher comme sur la glace, Tristan Knoertzer trace sa voie. Il est l'un des plus jeunes guides des hautes montagnes de Chamonix-Mont-Blanc (Haute-Savoie). Un an avant sa naissance, en 1988, Sylviane Tavernier devient, elle, la première femme à intégrer la Compagnie des guides. Face au massif du Mont-Blanc, ils partagent le même sentiment : la liberté.

Pour Sylviane, c'est la mission d'une vie. À 63 ans, son adage : "guide un jour, guide toujours". "On va aller peut-être moins vite, mais l'expérience va faire la différence", précise-t-elle. Et chaque été, elle retrouve le même client. Selon elle, les liens qui se créent avec ses "clients" deviennent forts au fil du temps.

L'entraide et la solidarité sont des valeurs qui traversent les générations à la Compagnie des guides. Cette dernière célèbre cette année ses 200 ans. C'est la plus ancienne du monde. Ils sont 180, dont sept femmes seulement, à tutoyer les sommets. En décembre, plusieurs guides envisagent de relier Chamonix à Paris avec l'ascension des deux plus beaux symboles de l'Hexagone : le Mont-Blanc et la tour Eiffel.