Halloween : comment cuisiner la courge ?

Dans ce champ de deux hectares, ces passionnés font pousser des courges de toutes sortes. Il y a en tout 204 variétés de cucurbitacées et certaines sont étonnantes. Un festival de couleurs et de formes à récolter entre septembre et les premières gelées. Jean-Pierre est passionné de jardin depuis 30 ans. Son conseil, c'est de faire attention à la coupure des tiges. En une matinée, cette association de retraités aura récolté plus de neuf tonnes de courges. Il ne reste plus qu'à les écouler sur cette foire d'automne.