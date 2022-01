Harcèlement en ligne : un réseau d'antivaccins démantelé

La gendarmerie est entrée en action après la plainte de deux élus et d'un médecin. Des arrestations ont eu lieu hier dans cinq départements. Six femmes et deux hommes interpellés, animateurs présumés du réseau. Ils sont artisans, enseignants ou fonctionnaires et seront bientôt jugés pour harcèlement en ligne et risquent jusqu'à deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amendes.