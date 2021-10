Flambée des prix des carburants : le généreux geste d'une entreprise pour ses salariés

"L’an dernier, on a eu une année exceptionnelle donc l’idée, c’est vraiment de réinvestir massivement dans notre usine et dans nos salariés. C’est bien de leur dire tous les jours 'on est content que vous soyez avec nous, on a besoin de vous' mais il faut faire un geste", affirme le patron. Un effort estimé à 24.000 euros tout à fait bienvenu alors que différentes dépenses s'envolent : "Il y a l’essence, il y a l’électricité, tout a augmenté. On n’est pas que des salariés, on est aussi des êtres humains, il faut nous booster un coup", souligne une employée ravie de l’annonce du PDG.