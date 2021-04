Il a déménagé à Nouméa mais reste maire de Guignecourt dans l'Oise

Ce mercredi matin, nous avions une mission : trouver le maire de Guignecourt dans l'Oise. Depuis quelques mois, l'élu a disparu. Nous avons interrogé les habitants et avons appris que monsieur Philippe Desirest a déménagé à Nouméa en Nouvelle-Calédonie, à 17 000 kilomètres de là. Est-il sur une plage à bronzer ? Ou en télétravail ? Pour y voir plus clair, direction la mairie. En l'absence de l'édile, c'est la première adjointe qui gère les affaires courantes et elle n'y voit aucun problème. "Ça se passe très bien. Monsieur le maire gère complètement la mairie", explique Chantal Tranchant. "C'est facile, on a fait une première réunion de conseil l'autrefois en visioconférence, il était présent, il était avec nous dans la salle", a-t-elle ajouté.