Il a neigé dans les Pyrénées

À part en Corse, un petit coup de froid est ressenti presque partout en France. À un mois et demi de Noël, c'était un réveil blanc dans les Pyrénées ce mercredi matin. Selon un proverbe de la région, "quand le cochon traverse le village à pied, l'hiver annonce son arrivée". Et si les cochons ont passé tout l'été dans les prés, ils seront désormais nourris dans le village jusqu'à fin janvier. Ce mercredi matin, Poubeau (Haute-Garonne) s'est réveillé la tête dans les nuages et les pieds sous une fine couche de neige.



À 1 300 mètres d'altitude, l'hiver fait une timide apparition après un début de semaine printanier. Un peu plus haut dans la vallée, c'est une ambiance hivernale. Les prés ont blanchi et les arbres sont chargés de neige. À Jurvielle, une balade matinale s'impose pour admirer le paysage. Les habitants sortent pour s'occuper de leurs animaux. Âgé de 87 ans, Bertrand profite de cette accalmie pour libérer ses brebis. Dans la journée, le ciel doit se dégager et dévoiler à nouveau les sommets des Pyrénées.