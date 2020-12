Il collectionne des pères Noël par milliers

C'est à l'âge de trois ans que Mathéo Schaub a commencé à collectionner les pères Noël, après qu'il a cassé le seul père Noël de la maison à l'époque. Aujourd'hui, à 20 ans, il en a accumulé plus de 2500 au sous-sol de la maison familiale. Et ils ont tous une histoire. Petits, grands, automates, authentiques, insolites... il en a de toutes les sortes. Mathéo est le plus grand collectionneur du pays mais surtout le plus jeune. Ce qui manque à son bonheur c'est évidemment de rencontrer le vrai père Noël. En effet, son rêve est d'aller en Laponie.