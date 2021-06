Morbihan : il consacre sa vie aux oiseaux blessés

Près de 20 ans après la catastrophe écologique, son indignation et son haut-le-cœur persistent. Enfant solitaire, Didier avait choisi les animaux pour amis. Il est d'ailleurs végétarien depuis ses quatorze ans. Il renonce alors au confort domestique et s'occupe jour et nuit des faucons, des phoques, des chevreuils et des goélands.