Il y a du monde sur les berges de la Garonne, à Toulouse

Ils sont parfois plus de six mais l'appel du soleil et des températures printanières a été plus fort que tout. En effet, les Toulousains ont retrouvé le plaisir de déjeuner sur les berges de la Garonne. Fermés au public pendant deux semaines car jugés trop fréquentés par la préfecture, les quais de Toulouse (Haute-Garonne) ont retrouvé leur public d'habitude. Tous l'assurent, ils s'y installent en respectant les règles élémentaires de prudence. À l'heure du déjeuner, la ville se transforme en immense terrasse de restaurant. Pour déguster un plat ou un sandwich, chacun s'installe un peu partout.