Ils font pousser des champignons dans une chapelle

L'ange est devenu gardien de champignons depuis que Camille May, 28 ans, a investi cette chapelle du XIXème au cœur de Nantes. Il a été guidé par une envie, faire revivre cet édifice laissé à l'abandon durant 20 ans. Un lieu chargé d'histoires. Camille et ses associés sont locataires des murs épais, qui offrent une température constante, idéale pour faire pousser le shiitake. Il s'agit d'un champignon venu d'Asie, mais pas vraiment discipliné. "On fait du shiitake parce qu'il est plus robuste, il a plus de goût, il est plus intéressant", explique-t-il.