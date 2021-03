Ils refusent que le vieil orgue de l'hôpital de Vire soit donné à l'Allemagne

C’est pourquoi la direction du groupement hospitalier a décidé de donner l’instrument de musique aux Allemands. Le prix de restauration a effrayé plusieurs communes de France qui étaient intéressées pour récupérer l’objet. Le docteur Martin, membre du conseil de surveillance de l’hôpital, ne comprend pas cette décision. "Le directeur est un fonctionnaire qui est de passage ici et je ne vois pas pourquoi il décide à la place des viroises et des virois. C’est un patrimoine d’avant-guerre puisque Vire a été détruite à 90% lors des derniers bombardements, il nous reste 10%. La chapelle Saint-Louis et son orgue Cavaillé-Col en font partie", s’indigne le docteur.

Comme lui, les habitants de Vire ne l’entendent pas de cette oreille. La grande majorité de la population s’oppose à laisser partir une partie de son patrimoine et de son histoire. "Il faut que l’orgue reste ici", s’exclame une habitante. "On perd nos racines quelque part, l’orgue fait partie de l’histoire de la ville", affirme une autre.

Pour le maire de la commune, peu importe le projet tant que l’orgue retrouve vie. "La vraie difficulté, c’est comment on fait, comment on finance la restauration, comment on démonte l’orgue puisque manifestement il ne peut pas être restauré sur place, comment on le restaure et où l’installe-t-on pour qu’il puisse être rejoué ?", se demande-t-il.