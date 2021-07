Isère : impossible de résister à la baignade avec le retour de la chaleur

Déplier les parasols, s'enduire de crème solaire, ajuster les lunettes, et même manger une glace, l'été est enfin là. Ce lundi matin, tout a un goût de première fois au lac de Paladru. "Ça y est, on peut sortir les maillots de bain pour la première fois de l'été" ; "C'est la première fois de la saison qu'on utilise la crème solaire", lancent certains.

Au lac de Paladru, 24°C sont attendus. On se pincerait presque pour y croire. "Ça fait du bien, on avait un peu l'impression d'être en hors saison jusqu'ici, donc on profite de quelques jours de vacances", affirme un vacancier. Alors, forcément, les châteaux de sable manquent encore un peu de pratique.

Les retrouvailles avec l'eau semblent hésitantes, mais les vacanciers n'y tiennent plus. On a le choix entre piquer une tête ou faire du vélo avec Patrick et Isabelle, qu'on n'arrête plus. Puis sortir de sa coquille pour prendre place sur la terrasse de Jules, qui n'attend plus que vous. Le soleil s'invite déjà jusqu'à la fin de la semaine.