Impôts : Wattrelos accueille la première permanence de proximité du Nord

A Wattrelos (Nord), le centre des Finances publiques a fermé ses portes en décembre dernier. L'accueil du public a donc été centralisé à quelques kilomètres de là, dans la commune de Roubaix. Mais depuis la mi-mars, une fois par semaine et sur rendez-vous, une permanence est organisée dans les locaux de la ville. Linda et son amie ont un souci à régler sur leur déclaration, difficile de le régler par Internet. Elles ont en face d'elles un agent des impôts, et c'est beaucoup plus rassurant.