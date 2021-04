Inondations dans le Sud-Gironde : des sinistrés dans l’attente des aides

Dans le jardin de Michaël Martinez, rien n'a bougé depuis deux mois et demi. Au lendemain de la crue, il était pourtant l'un des premiers sinistrés à rencontrer un expert en assurances. Mais la visite a tourné court. "Il a tout bâclé en une heure, une heure et demie. Et en deux jours, il a rendu son rapport", raconte Michaël. Aujourd'hui, le compte n'y est pas. Entre la maison et ses équipements, il y a pour près de 160.000 euros de dégâts. Mais les estimations sont dix fois inférieures. À ses frais, Michaël a engagé un autre expert, mais en attendant, il ne peut plus occuper sa maison.