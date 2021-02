Inondations : la colère d’agriculteurs de l’Aube dont les terres protègent Paris

Comme chaque hiver, les champs de Dominique Clity, agriculteur, sont inondés. L'eau a débordé de la Seine suite à un lâcher d'eau d'un lac artificiel situé tout proche. En période de fortes pluies, celui-ci sert à stocker l'eau pour éviter des inondations dans Paris, 100 km plus au nord. Les champs sur le passage du fleuve servent donc de bassin de rétention. "On l'accepte parce que ça paraît évident qu'en inondant des parcelles de terres, on préserve des maisons, des usines, des biens personnels...", explique l'agriculteur.

Mais c'est un service rendu gratuitement qui coûte de plus en plus cher à Dominique. Les épisodes de fortes pluies sont de plus en plus tardifs en hiver. Les lâchers d'eau se prolongent désormais jusqu'en mai et cela a des conséquences désastreuses pour sa culture de blé. "Pour moi c'est une perte de chiffre d'affaires qui peut aller jusqu'à 150 000 euros", déplore-t-il. Les agriculteurs du département demandent donc des indemnisations, mais cela ne semble pas d'actualité.