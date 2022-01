Inondations : Saint-Béat-Lez à l’heure du nettoyage

L'eau n'a épargné personne dans le centre-ville de Saint-Béat-Lez. Elle a atteint 40 cm dans la boulangerie du village, tout est à jeter. "Toutes les machines sont noyées. Ce n'est que du matériel, mais il faut manger quand même. Donc, on a intérêt à se bouger et tout nettoyer", confie José Pascal. Tout le salon de coiffure est sur le trottoir. Au lendemain des violentes intempéries, chacun aide à sa manière. "Heureusement on n'a rien eu, donc on vient aider les commerçants", lance un passant.