Inscription de Nice au patrimoine mondial de l'Unesco : la fierté des Niçois

Voir leur ville classée au patrimoine mondial de l'Unesco, voilà qui fait la fierté des Niçois. Entre les grands palaces luxueux, les demeures richement décorées et la végétation exotique, Nice a été façonnée par les étrangers venus profiter du climat au XIXe siècle. "Les Anglais vont venir, un peu plus tard les Allemands et après les Russes. Ces gens-là vont faire construire des villas extraordinaires et ensuite, on aura aussi des hôtels pour la saison d'hiver", raconte Alex Benvenuto, écrivain.