Jardin : c'est le moment de sortir la tondeuse

Après plusieurs mois passés au fond du garage, la tondeuse reprend du service. À Limoges (Haute-Vienne), le temps est idéal pour couper les 800 mètres carrés d'un jardin privé tout en évitant les embûches. "Tous les quinze jours, on va faire l'entretien et tondre pour avoir une belle pelouse esthétique", affirme le jardinier.

Avant de s'y remettre, certains optent pour une petite révision de la tondeuse. Chez un réparateur, de nombreuses tondeuses sont déjà sur le départ. Affûtage des lames, vidange et vérification des courroies... les forfaits "entretien en hiver" varient entre 80 à 120 euros. "La saison de tonte a augmenté. Les gens tondent plus tôt et finissent plus tard. Ils sont plus soucieux de la beauté de leur gazon", affirme Franck Seriex.