Jardins de Villandry : une ouverture au public compromise

Mais cette réouverture attendue se transforme en faux départ. Avec l'entrée en vigueur des restrictions de déplacement, le château de Villandry doit s'adapter. "C'est certain que si on ne peut pas franchir plus de dix kilomètres, on n'aura plus de visiteurs", précise son propriétaire Henri Carvallo. Dans quelques jours, le jardin d'amour verra éclore ses parterres de tulipes. Un temps fort du printemps qui d’ordinaire fait le bonheur des visiteurs.