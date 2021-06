Jardins magnifiques : à la découverte du Jardin aux Oiseaux de Couzeix

Pour arriver à ce résultat, son propriétaire, Raymond Mazérolas, consacre deux à trois heures par jour à son jardin et à ses fleurs. Un plaisir hérité de sa maman auquel il a ajouté une autre passion depuis l'enfance : les oiseaux qu'ils ravitaillent régulièrement. Il y a plusieurs petites fontaines et de quoi aussi manger grâce aux arbres à baies tels que l'aubépine et le sureau. L'hiver venu, les oiseaux n'auront plus qu'à se délecter de ces petits fruits.