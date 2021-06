Jardins merveilleux : la roseraie Paul Croix à Bourg-Argental

Les préférez-vous blanches, rouges, jaunes ou fushias ? Ou encore sur une arche, un tunnel ou dans un labyrinthe ? Dans un paradis de la rose, vous avez l'embarras du choix car il y en a 75 000. Parmi les fleurs, on retrouve un couple d'amoureux qui voit aussi la vie en rose. "On adore notre balade dans les roses", lancent Dominique Croix et Jacques Ranchon, dans les pépinières et roseraies "Paul Croix" à Bourg-Argental (Loire).