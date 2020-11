"Jolly Holiday", le nouvel album de chansons de Noël d'André Rieu

À trois semaines de la Saint-Nicolas, Maastricht (Pays-Bas) revêt déjà son habit de lumière. Et malgré un reconfinement partiel, la ville donne de la place à l'espoir. Pour cause, dans son château, André Rieu prépare la fête. Cette année, tous les concerts de ce roi du violon et des bals prestigieux ont été annulés. Musiciens, chanteurs, techniciens... ses 120 employés n'ont pas travaillé. Il sort néanmoins un nouvel album intitulé "Jolly Holiday" et un DVD dédié à Noël. "L'esprit de Noël pour moi, c'est la paix autour du monde. On sent que même pendant la guerre, ça s'arrête", a-t-il confié.



Il a appris le violon à cinq ans et 65 ans plus tard, les Pays-Bas le considèrent comme l'un de leurs ambassadeurs, star mondiale et multimillionnaire. Il dit posséder plus de 100 violons dont certains valent une fortune. Et à ce jour, il a vendu plus de 40 millions de disques à travers le monde. À noter qu'en quarante ans de carrière, le style de ses spectacles n'a pas changé avec un seul mot d'ordre : faire rêver le public.