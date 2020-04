Joseph Sprunck parle de son confinement en patois

Joseph Sprunck est confiné au Pays de Bitche (Moselle). Là-bas, ils doivent respecter les mesures de confinement malgré le beau temps. "Si vous voulez vous promener, il faut remplir une attestation et mettre la croix au bon endroit". "Il faut également rester à un kilomètre du domicile et ne pas marcher plus d'une heure". Joseph Sprunck appelle au respect de la consigne : "Restez à la maison, restez chez vous".



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 13/04/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 13 avril 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.