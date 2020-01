L'accordéon a son festival à Termignon

A chaque mois de janvier, le village de Termignon met à l'honneur l'accordéon le temps d'une semaine. Le Festival National d'Accordéon attire près de 5 000 spectateurs venus de tout le pays. Dans les cafés, les restaurants et dans les rues, impossible de ne pas chanter et danser au son de l'instrument. Qu'ils aient douze ou 98 ans, les musiciens soulèvent les foules. Et à Termignon, une fois emporté par le son de l'accordéon, on ne semble jamais pouvoir s'arrêter.



