"L'actu et vous" : de quoi parlent les Antibois ?

Chaque jeudi, nos journalistes partent à la rencontre des Français pour parler de l'actualité. Cette semaine, cap sur Antibes (Alpes-Maritimes). Sur le marché couvert, les Antibois ne sont guère nombreux et les rares qui font leurs courses n'ont pas le moral, préoccupés par la situation sanitaire et par ce confinement de plus en plus pesant. C'est d'ailleurs leur principal sujet de discussion. "Je pense que le virus est au centre de tout", estime une passante. "On espère que ça ne dure pas trop longtemps, parce que tout le monde en a marre", dit un autre.