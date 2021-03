L'actu et vous : de quoi parlent les habitants d'Albertville ?

À la Une du journal local ce matin, le possible tour de vis en Île-de-France. Les Parisiens seront-ils reconfinés ce week-end ? Viendront-ils en nombre dans leur maison de campagne ? Certains le redoutent, même en Savoie. "Ils peuvent amener le virus. Nous, on est moins contaminés qu'eux. Plus il y a de demandes, plus il y a de risque", confie un habitant. Après une année de crise sanitaire qui a durement affecté l'économie de la montagne, les Savoyards attendent impatiemment le retour des beaux jours.