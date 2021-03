L’actu et vous : de quoi parlent les habitants d’Amboise ?

Chaque jeudi, nos journalistes partent à la rencontre des Français pour parler de l'actualité. Cette semaine, direction Amboise (Indre-et-Loire). Ce qui intéresse les habitants, c'est encore l'épidémie de coronavirus et les conséquences qu'elle a sur notre quotidien. "Tout est fermé, on ne peut pas sortir", se plaint l'une d'entre eux. "Un jour on autorise, le lendemain on interdit à nouveau", ajoute un autre.

A Amboise, les monuments et les restaurants restent fermés. Un commerçant espère des annonces concrètes pour sortir de la crise. Des attentes et des envies de nouvelles plus joyeuses. Chez la fleuriste, le printemps occupe la première place. Les tulipes et les jonquilles sont mises en avant dans sa boutique. D'autres habitants ont également envie de parler de vacances, de soleil et de choses agréables. Les vacances, voilà ce qui anime une famille de sept enfants avec un programme très simple : faire du basket, se promener et prendre l'air. De quoi penser à un retour à une vie plus normale et retrouver le sourire.