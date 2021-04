L'actu et vous : de quoi parlent les habitants d'Andernos, en Gironde ?

À regarder le bassin d'Arcachon, posté sur la jetée d'Andernos, on pourrait presque croire que tout est comme avant. Et les promeneurs du matin ont bien conscience d'être un peu chanceux. "Le cadre est idyllique, mais il manque quelque chose", estime l'un d'entre eux. En effet, il manque cruellement d'animation dans la commune. Cela préoccupe Christophe Roué et son fils Mathias, en pleine installation d'un store chez un client. "On refait les façades et les peintures. On essaie de remettre tout ça en état pour la reprise", explique-t-il.