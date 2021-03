L'actu et vous : de quoi parlent les habitants de Cherbourg ?

À Cherbourg, les coups de feux tirés il y a quelques jours en plein après-midi interpellent également les habitants. Ils ont fait trois blessés au total et suscitent l'inquiétude de toute la ville. "On se dit qu'on va devenir comme les grandes villes, avec la crainte de laisser nos enfants sortir", dit une habitante. "C'est vraiment violent et inquiétant pour nos enfants. Ça devient de plus en plus grave", estime une autre.