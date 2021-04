"L'actu et vous" : de quoi parlent les habitants de Reims ?

Au milieu de nombreux commerces fermés, les passants et les commerçants attendent aussi que le gouvernement annonce un peu plus de liberté. "On attend déjà une feuille de route pour savoir si on va ouvrir, soit les terrasses, soit les bars, soit les hôtels", a confié l'un d'entre eux. Entre des chiffres alarmants et le besoin de respirer, les Rémois ont un sentiment très partagé.