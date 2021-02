L'actu et vous : de quoi parlent les habitants de Vichy ?

D'ordinaire, Vichy est une ville où il fait bon de se promener et flâner. Mais ce jeudi matin, c'était plutôt temps gris et grise mine qui ont été d'actualité. "Les Vichyssois, comme beaucoup de Français, n'ont pas le moral. On ne sait pas où on va", témoigne une habitante. La météo figure également parmi les premiers sujets évoqués des habitants.